İstanbul Havalimanı'nda kaza! Taksi ile cip çarpıştı: 3 yaralı
İstanbul Havalimanı çıkışında öğlen saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Terminalden yolcusunu alarak şehir merkezine doğru giden taksi şoförü ile cip çarpıştı. Kazada taksideki iki yolcu ile cip sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sularında İstanbul Havalimanı çıkışında meydana geldi. İddiaya göre terminalden 3 yolcusunu alarak şehir merkezine doğru giden Mert Akkuş yönetimindeki 34 TBS 51 plakalı taksi ile terminale dönüş yoluna girmek isteyen 34 AY 4808 plakalı cip çarpıştı.
Kazada taksideki iki yolcu ile cip sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır hasar gören her iki araç da çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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