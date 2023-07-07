07 Temmuz 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.07.2023
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Başkan Erdoğan cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kıldı

İstanbul'da bulunan Başkan Erdoğan, cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı. Erdoğan daha sonra Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine katılmak üzere üniversitenin Yenilevent yerleşkesine hareket etti.

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