Bitlis’te doğal maden suyuna yoğun ilgi: Yılda 4-5 kez gidiyoruz

"YILDA 4-5 KEZ GELİYORUM"

Maden suyu içmeye gelen vatandaşlardan Erkan Olcay, "Bu maden suyu birçok hastalığa şifa, özellikle böbrek taşlarına, ayak mantarlarına şifalı olduğu söyleniyor. Biz de yılda 4-5 defa gelip hem eve götürüyoruz hem de burada kaynağın başında içiyoruz. Magnezyum kalitesi yüksek bir maden suyu, defalarca içiyoruz herhangi bir şişme falan yapmıyor, gayet güzel. İnşallah içenlere şifa olur" dedi.