Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu: Seyahatsever projesi 10 Temmuz'da başlayacak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Seyahatsever projesinin 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Peki, seyahatsever projesi nedir? Adayların projeden yararlanabilmesi için gereken şartlar neler? İşte merak edilen soruların cevapları...
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Seyahatsever projesinin 10 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Peki, adayların projeden yararlanabilmesi için gereken şartlar neler?
PEKİ, SEYAHATSEVER PROJESİ NEDİR?
Seyahatsever projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın seyahat edecek olan gençlere Bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan bir proje olarak biliniyor.
SEYAHATSEVER PROJESİ 2023 ŞARTLARI NELER?
Projeden yararlanmak isteyen kişilerin 18-30 yaş arasında olmaları gerekiyor. Yaz boyu ücretsiz olacak yurtlardan yararlanmak için öğrenci olma şartı da aranmayacak. Konaklama için yurt müdürlüğü ile en az bir gün öncesinden iletişime geçip ad, soyad ve TC kimlik numarası ile rezervasyon yapmak gerekiyor.
Bir ilde en fazla 5 gece konaklama yapılabilecek. Girişte TC kimlik kartının fotokopisi istenecek. Konaklama için ilk giriş saati 13.00 olacak odanın boşaltılacağı gün de en fazla 13.00'e kadar çıkış yapılacak. Konaklama süresince yurtlarda kalan kişiler en erken saat 05.00'te yurttan çıkabilecek ve yurtlara en son giriş saati 01.00 olacak. Her gün temizlik yapılması amacıyla saat 13.00-17.30 arası odalar boşaltılacak. Huzur bozucu davranışlarda bulunanların misafirlikleri sonlandırılacak.
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