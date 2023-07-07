Bilim insanları keşfetti literatüre girdi! İsminde Türk damgası
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Aydoğdu ve ekibi tarafından Misi Çayı olarak da bilinen Nilüfer Çayı'nda yeni bir helmint parazit türü (insan ve hayvanları konak olarak belirleyen ve onlar üzerinden beslenen canlılar) keşfedilerek bilim literatürüne kazandırıldı. Prof. Dr. Aydoğdu, “Bursa ismini bilim literatürüne de kazandırmak istedik. Yeni parazit türümüzün ismini 'Bursensis' olarak belirledik ve literatüre 'Allocreadium Bursensis' olarak kaydını bildirdik." dedi.
Ali Aydoğdu, Türkiye'de tanımlanan bu yeni parazit türü ile "Allocreadium" cinsine ait olan kayıtlı parazit tür sayısının 3'e yükseldiğini ve araştırma makalesinin helmint parazitleri alanındaki akademik prestiji yüksek bir araştırma dergisi olan "Journal of Helminthology" de haziran ayında yayımlandığını ifade etti.
Keşfedilen parazit türünü isimlendirirken Bursa'nın adını onurlandırmak istediklerini belirten Aydoğdu, "Osmanlı'nın ilk başkenti, köklü tarihi, zengin kültürü ve eşsiz doğası ile pek çok listeye giren Bursa ismini bilim literatürüne de kazandırmak istedik. Yeni parazit türümüzün ismini 'Bursensis' olarak belirledik ve literatüre 'Allocreadium Bursensis' olarak kaydını bildirdik." dedi.
PARAZİT ENDEMİK BİR BALIK TÜRÜNÜN SİNDİRİM SİSTEMİNDE BULUNDU
Aydoğdu, keşfedilen parazitin Türkiye'de yaşayan endemik bir balık türünün (Oxynoemacheilus angorae) sindirim sisteminde bulunduğunu ifade etti.
Nilüfer Çayı'nda buldukları paraziti morfolojik ve genetik olarak incelediklerini kaydeden Aydoğdu, "Ülkemiz iç sularında 401 balık türü yayılış göstermekte olup, bunların sadece 106'sı bilimsel yönden araştırılmıştır. Ve bu 106 türe ait balık türünde, 183 farklı helmint parazit türünün varlığı rapor edilmiştir." dedi.
Araştırma ekibinin 4 kişiden oluştuğunu ve bilimsel araştırmaları mevsimsel olarak planladıklarını anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:
"Parazitlerin mevsimsel olarak görünümü, hangi ayda çok ve hangi ayda az olduğu sorularıyla hareket ediyoruz. Tür çeşitliliklerini incelemek o yüzden yaklaşık bir yıl sürer. Yeni bir parazit keşfedebilmek için önce literatüre hakim olmanız gerekir. Literatüre morfolojik olarak hakim olursanız, o grupları iyi bilirseniz o grupların içindeki parazitin hangi cinse ait olduğunu tespit edersiniz. Sonra o cins içerisindeki diğer türlerden benzerlikleri, farklılıkları nelerdir? Onları ortaya koyarsınız. Bu benzerlik ve farklılıkları morfolojik teyitle beraber moleküleri desteklediğiniz anda bulgular neticesinde artık yeni türü dünya literatürüne kazandırmış olursunuz."
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