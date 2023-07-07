Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Balıklara “kırmızı liste”

İSTİLACI TÜRLER İÇİN DE LİSTE OLUŞTURULACAK

Proje kapsamında ayrıca, uzun yıllardır yabancı türlerin göçlerinin gözlendiği Türkiye denizlerinde istilacı balık türleri ile ilgili de en güncel verilerin oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda, ülke sularındaki istilacı türlerin listesinin de oluşturulması planlanıyor. Bakanlığın deniz ve tatlı sulardaki balık türlerinin yer alacağı kırmızı liste oluşturulması projesi, türlerin korunması ve biyoçeşitliliğin sürdürülmesi açısından ulusal ve uluslararası düzeyde büyük önem taşıyor. Ayrıca, istilacı türlerin yer alacağı listenin hazırlanması ile de bu türlerin ülke ekonomisine ve biyoçeşitliliğe olası zararlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.