Kocaeli'de korkunç olay! Tıkalı lavaboyu açmak isterken hastanelik oldu
Korkunç olay 2 gün önce Kocaeli’de meydana geldi. Adem Ç., evinde tıkalı lavaboyu açmak için kullandığı açıcının patlamasıyla yaralandı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
Kocaeli'de yaşanan olay, 2 gün önce Adem Ç.'nin Güney Mahallesi'nde yaşadığı evde meydana geldi.Tıkalı lavabosunu açmak isteyen 30 yaşındaki Adem Ç., lavabo açıcı kullandı.
Adem Ç.'nin lavabodaki kimyasal toz üzerine sıcak su dökmesiyle patlama oldu.
Adem Ç., yüzünden yaralandı ve haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Adem Ç. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM 2023 sınavları ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı? POMEM parkur ve mülakat sınav tarihi belli oldu mu?
- DGS sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? DGS sınav giriş belgesi renkli mi, renksiz mi olmalı? DGS sınav yerleri sorgulama ekranı
- LGS tercihleri ne zaman bitiyor 2023? Lise tercihleri nereden, nasıl yapılır 2023?
- Gelinim Mutfakta 7 Temmuz PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim kazandı?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT, AYT, YDT üniversite sınavı YKS sonuçları bugün açıklanır mı?
- Aile Destek Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne kadar oldu, zam geldi mi, kaç TL? İllerin listesi...
- Emekliye 2023 yeni zam tablosu oluştu! SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı %23,77 oranla kalem kalem hesaplandı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alana...
- 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli, 0 faizle kredi verilecek! Depremzedelere 500.000 TL hibe desteği başvuruları ne zaman? 250, 500, 800 bin TL...
- Kademeli emeklilik müjdesi geldi! Torba yasa şekillendi! 2000 s. sigortalıya 48- 49- 50 - 52- 53 yaşla emeklilik günü doğdu! SGK kadın - erkek yaş tablosu...
- Yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu? Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak 2023? Başvurular...
- EHLİYET HARÇ ÜCRETİ 2023: Ehliyet harç ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Ehliyet, sürücü belgesi çıkarma ücreti arttı mı, kaç para?
- Pasaport ücretleri ne kadar, kaç TL oldu 2023? 6 aylık, 1 yıllık ve 10 yıllık pasaport ücretleri arttı mı, değişti mi?