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Kocaeli'de korkunç olay! Tıkalı lavaboyu açmak isterken hastanelik oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.07.2023
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Kocaeli’de korkunç olay! Tıkalı lavaboyu açmak isterken hastanelik oldu

Korkunç olay 2 gün önce Kocaeli’de meydana geldi. Adem Ç., evinde tıkalı lavaboyu açmak için kullandığı açıcının patlamasıyla yaralandı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Kocaeli'de yaşanan olay, 2 gün önce Adem Ç.'nin Güney Mahallesi'nde yaşadığı evde meydana geldi.Tıkalı lavabosunu açmak isteyen 30 yaşındaki Adem Ç., lavabo açıcı kullandı.

Adem Ç.'nin lavabodaki kimyasal toz üzerine sıcak su dökmesiyle patlama oldu.

Adem Ç., yüzünden yaralandı ve haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Adem Ç. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

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