Anadolu Otoyolu'nda TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden D.S. idaresindeki 16 LSR 47 plakalı tır ile F.Ü. yönetimindeki 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü Yeniçağa mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada biri ağır 18 kişi yaralandı.
İtfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekipler, sürücüleri Yeniçağa Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirdi.
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