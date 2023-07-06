İzmir'de kötü koku ortaya çıkardı: Anne ve oğlu evde ölü bulundu
YAŞAM AA
İzmir'in Konak ilçesinde binadan gelen kötü koku ihbarı ile polisin harekete geçmesi ardından anne ve 52 yaşındaki oğlu, evde ölü bulundu.
Atilla Mahallesi 474 Sokak'taki 6 katlı binaya kötü koku yayılması üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi.
POLİS EVE GİRDİ
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kokunun binanın dördüncü katındaki daireden geldiğini tespit etti.
ANNE VE OĞLU ÖLÜ BULUNDU
Kapıyı çilingirle açtıran ekipler, Yalçın Suat Gürzeren (52) ve annesi Suzan Gürzeren'in (88) hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖLÜM NEDENLERİ NE?
Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından anne ve oğlunun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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