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Yeni geliştirilen sıtma aşısı 12 Afrika ülkesine gidecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2023
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Yeni geliştirilen sıtma aşısı 12 Afrika ülkesine gidecek

Birleşmiş Milletler (BM), yeni geliştirilen ve farklı ülkelerde denenen sıtma aşısının 12 Afrika ülkesine gönderileceğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, 2026 itibarıyla yıllık talep edilen sıtma aşısının 40-60 milyona çıkmasının beklendiği kaydedildi.

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