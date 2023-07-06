Bursa’da lüks otomobilde kan donduran vahşet! Aynı araçtaki arkadaşı tarafından canice katledildi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Diğer sürücüler ve çevredeki esnaf, yoğun kanaması olan Mustafa Ekşi'ye müdahale etti. Kanamasını durdurmaya çalışan vatandaşlar, diğer yandan da durumu 112'ye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Mustafa Ekşi'yi hastaneye kaldırdı. Ekşi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.