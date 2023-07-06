Bursa’da lüks otomobilde kan donduran vahşet! Aynı araçtaki arkadaşı tarafından canice katledildi
Bursa'da lüks otomobilin içinde kan donduran bir cinayet işlendi. Ankara yolunda yanındaki arkadaşıyla birlikte otomobille seyreden Mustafa Ekşi ile arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı tarafından önce kolundan ardında da boğazından bıçaklanan Ekşi, hayatını kaybetti.
Korkunç cinayet Bursa'da işlendi. Ankara yolunda yanındaki arkadaşıyla birlikte otomobille seyreden Mustafa Ekşi ile arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
SEYİR HALİNDEYKEN CANİCE KATLETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı tarafından önce kolundan ardında da boğazından bıçaklanan Ekşi can havliyle otomobili durdurdu. Kendini araçtan dışarıya atan Ekşi, binlerce kişinin alışveriş yaptığı kent meydanı yakınlarında çevredekilerden yardım istedi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Diğer sürücüler ve çevredeki esnaf, yoğun kanaması olan Mustafa Ekşi'ye müdahale etti. Kanamasını durdurmaya çalışan vatandaşlar, diğer yandan da durumu 112'ye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Mustafa Ekşi'yi hastaneye kaldırdı. Ekşi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
POLİS ZANLININ PEŞİNE DÜŞTÜ
Yaşanan korkunç cinayetin ardından bölgeyi ablukaya alan Bursa polisi, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurdu. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısını arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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