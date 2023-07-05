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Kırklareli'nde 171 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2023
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Kırklareli’nde 171 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı yollardan Türkiye'yi girdiği tespit edilen 171 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 şüpheli şahıs, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına aldı.

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