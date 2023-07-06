Maltepe Belediye binasında ateş eden müteahhit adliyede! İfadesi ortaya çıktı: Buna çok içerledim
Dün öğleden sonra Maltepe Belediye’sinde silah sesleri yükseldi. Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüşen müteahhit Fevzi Polat, silahıyla defalarca ateş etti. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi. Polat’ın ifadesinde, “Onunla eskiden tanışıyorduk. Görüşmek için randevu almıştım. Önce erken geldiğim için beni kapıda beklettiler. Daha sonra içeri girdiğimde beni aşağılayıcı hareketlerde bulundu. Buna çok içerledim. Dışarı çıkıp tekrar içeri girdim ayaklarına doğru ateş ettim" dediği öğrenildi.
Maltepe Belediyesi binasında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda randevu alarak geldiği binada Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın odasına giren müteahhit Fevzi Polat ruhsatsız silahıyla ateş açtı.
Odadan çıkan Polat'a Kılıç'ın resmi koruma polisi müdahale etti. Kaçmaya çalışan Fevzi Polat'la koruma polisi arasında 8. katta başlayan kovalamaca karşılıklı ateş edilerek 5. kata kadar sürdü. Burada diğer çalışanların da müdahalesi ile saldırgan Fevzi Polat yakalandı.
"ÖNCE ÖZEL KALEMDE BEKLETTİ"
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen Fevzi Polat sorgulandı. Poliste ifade veren Fevzi Polat'ın, Ali Kılıç ile daha önceden tanıştıklarını söyleyerek "Onunla konuşmak istedim. Özel kalemini arayarak randevu aldım. Bana saat 14.00'e randevu verdiler. Ancak ben saat 12.30 civarlarında Belediye binasına gittim. Özel kalemine çıktığımda bana randevu saatimi beklemem gerektiğini söylediler. Onunla daha önceden arkadaş olduğumuz için bu duruma çok içerledim. Randevu saati gelince içeri girdim" dediği öğrenildi.
"İÇERİ GİRİNCE BENİ AŞAĞILAYAN HAREKETLER YAPTI"
Belediye Başkanının odasına girdiğinde beklediği samimiyeti göremediğini anlatan şüpheli Fevzi Polat'ın "Beni daha iyi karşılamasını bekliyordum. Elinin tersiyle bir gösterip oturmamı istedi. Beni aşağıladığını hissettim. Tansiyon hastasıyım, bu duruma üzüldüğüm için tansiyonum çıktı. Konuşmamız bitince dışarı çıktım. Biraz kendime gelmek için özel kalemde oturdum" dediği kaydedildi.
"DIŞARI ÇIKIP TEKRAR ODAYA GİRMİŞ"
Bu sırada Belediye başkanının başka bir ziyaretçisini içeri aldığını anlatan Fevzi Polat'ın, "Benden sonra gelen ziyaretçisini kapıya kadar uğurlarken, özel kalemde beni görüp 'Sen daha halen gitmedin mi " diye bağırarak beni yine aşağıladı. Ben de 'Başkanım bir şey söylemeyi unuttum. Bunu söyleyip gideceğim, diyerek tekrar odaya girdim. Belimdeki silahı çıkararak korkutmak için yere doğru ateş ettim" dediği öğrenildi.
X-RAY CİHAZI ALARM VERMİŞ ANCAK ARAMAMIŞLAR
Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, Fevzi Polat'ın belindeki ruhsatsız tabancayla belediye binasına geldiğini, X-Ray cihazının alarm vermesine rağmen, kapıdaki güvenlik görevlilerinin Fevzi Polat'ı tanıdıkları için üzerini aramadan içeri girmesine izin verdikleri tespit edildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Fevzi Polat, adliyeye sevk edildi.
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