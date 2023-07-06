Maltepe Belediye binasında ateş eden müteahhit adliyede! İfadesi ortaya çıktı: Buna çok içerledim

"DIŞARI ÇIKIP TEKRAR ODAYA GİRMİŞ"

Bu sırada Belediye başkanının başka bir ziyaretçisini içeri aldığını anlatan Fevzi Polat'ın, "Benden sonra gelen ziyaretçisini kapıya kadar uğurlarken, özel kalemde beni görüp 'Sen daha halen gitmedin mi " diye bağırarak beni yine aşağıladı. Ben de 'Başkanım bir şey söylemeyi unuttum. Bunu söyleyip gideceğim, diyerek tekrar odaya girdim. Belimdeki silahı çıkararak korkutmak için yere doğru ateş ettim" dediği öğrenildi.