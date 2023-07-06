Eski sevgili dehşeti: Beni gömmek için mezar bile kazdı!

"E.S. BENCE B.S.'NİN ARKADAŞI OLDUĞUM İÇİN BENİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP ETMEYE BAŞLADI"

E.S.'yi sosyal medya aracılığıyla tanıdığını söyleyen E.A., "Ben Instagram'dan canlı yayın yaptığımda E.S. benim yayınıma katılıp istek atıyordu. Ben de en son kabul ettim, sosyal medyadan takipleşmeye başladık ve buluşmaya karar verdik. Taksim'den onu alarak benim evime geçtik. Bir süre sonra E.S. kendi evine gitti. Bir gün E.S. beni arayarak buluşmak istediğini söyledi. O esnada da yanımda B.S. vardı. Telefondaki sesi duyan B.S., kiminle konuştuğumu sordu. Ben de E.S.'yi tarif ettim. B.S. bana, E.S.'nin eski sevgilisi olduğunu ve kızın kendisinden ayrılınca, 'Senin en yakın arkadaşınla birlikte olacağım' dediğini söyledi. Bunun üzerine ben de gidip E.S.'yi alıp geldim. B.S., aracın kapısını açarak E.S.'ye, 'Sen bana nasıl böyle bir şey yaparsın?' diyerek tokat attı. Bu sırada B.S. ve yanında bulunan B.A.'yı arabaya aldım. Daha sonra B.S. birilerini arayarak yanına çağırdı. Ben ise oradan ayrıldım. E.S. bence B.S.'nin arkadaşı olduğum için beni sosyal medyadan takip etmeye başladı. E.S. araçta sürekli B.S.'ye küfür ederek, 'Seni en yakın arkadaşınla aldatacağım demiştim' şeklinde sözler sarf etti. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

"OLAY YERİNDEKİ KAZMA, KÜREK, TABANCA, ŞARJÖR VE BOŞ KOVANA İLİŞKİN BİLGİM YOKTUR"

Savunma yapan sanık B.K. ise "B.S., Ç.K. ve B.A. benim mahalleden arkadaşım olur. Olay günü B.A. beni arayarak B.S.'nin sinirli olduğunu, onu sakinleştirmek ve yanına gitmemiz için konum attı. Yanımda bulunan arkadaşım Ç.K. ile birlikte bize atılan konuma gittik. E.S. kendi rızası ile diğer araçtan bizim aracımıza bindi. Daha sonra B.S., E.S.'ye 'Seni nereye bırakalım' dedi. E.S. ise Kocaeli'de akrabasının olduğunu, onu oraya bırakmasını söyledi. Kuzey Marmara gişelerine gelince E.S. kendini araçtan attı. Ben müştekinin parasını ve telefonunu almadım. İddianamede yazdığı gibi herhangi bir silah getirmedim, müştekiye karşı darp eyleminde de bulunmadım. B.S.'nin E.S.'ye karşı tehditlerini duymadım. Ayrıca arabada da kazma, kürek gibi herhangi bir eşya yoktu. Olay yerindeki kazma, kürek, tabanca, şarjör ve boş kovana ilişkin bilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

B.A. ise E.S.'yi darp etmediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, firari 2 sanığın yakalanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.