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Çankırı'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2023
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Çankırı’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Çankırı’nın Çerkeş ilçesi D100 kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çankırı'da yaşanan kaza, Çerkeş ilçesi D100 kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralanırken, S.N.Ç. ise hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden S.N.Ç.'nin cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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