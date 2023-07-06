Çankırı’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Çankırı'da yaşanan kaza, Çerkeş ilçesi D100 kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralanırken, S.N.Ç. ise hayatını kaybetti.