İstanbul’da dehşete düşüren olay! Pencereden evi gözetlerken yakalandı: Genç kadın korku dolu anları böyle anlattı
İstanbul’un Esenler ilçesinde bir şüpheli sabah saatlerinde Saniye Görgülü'nün penceresine yaklaştı. Şüpheli perdeyi açıp evi röntgenlemeye başladı. O esnada, Görgülü'ye yakalandı. Olayın ardından kamera kayıtlarını inceleyen genç kadın hayatının şokunu yaşadı. O kişi meğer daha önce de...
İstanbul'un Esenler ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Saniye Görgülü, dün saat 06.00 sularında penceresinin önüne gelen ve perdeyi açmaya çalışan kişiyle yüz yüze geleince çığlık attı.
Çığlığı duyan şüpheli koşarak evin önünden uzaklaştı. Şüphelinin kim olduğunu anlamak için güvenlik kameralarını izleyen Görgülü, ikinci bir şoku da bu sırada yaşadı. Genç kadın aynı kişinin gece 01.00 sıralarında da evini gözetlediğini fark etti.
Şikayette bulunmak için eşiyle birlikte polis merkezine giden Görgülü, şüpheliyle yolda bir kez daha karşılaştı. Aracın içinde olan Görgülü ve eşi şüpheliyi yakalamak için peşinden koştu ancak yakalayamadı.
Olayın hırsızlık olmadığını düşündüğünü söyleyen genç kadın, "Bu hırsızlık değil tamamıyla röntgencilik. Bu direkt gözetliyordu" ifadelerini kullandı. Şüphelinin evin önünde yaptıkları güvenlik kamerasına yansıdı.
"RÜZGAR SİNEKLİĞİMİ AÇTI SANDIM"
Yaşadıklarını anlatan Saniye Görgülü, "Ezana kalktım, daha sonra da eşimi işe göndereceğim diye uyumadım. Bu koltukta uzanıyordum. O gün çok sıcak vardı, camım açıktı. Rüzgar sinekliğimi açtı sandım. Elimde telefon haber okurken, kafamı kaldırmamla, bir el görüp, yüz yüze geldim. Perdemi açtığımı görünce bağırdım. Eşim de yataktan koştu geldi. Kaçtığı için hemen kameralardan baktık. Kameralardan olayı gördük. Mahalledeki komşum gece de aynı kişiyi söyleyince gece kayıtlarına da baktım. Ayakkabısı falan, aynı kişiydi. Kişiyi tanımıyorum, kimdir nedir bilmiyorum. Bu olayı yaşadığımız sabah emniyete giderken arabayla 200 metre ötede tekrar gördüm. Yakalayabilmek amacıyla onu kovaladık, yakalasaydık polise teslim edecektik. O gene kaçtı. Ürkütücüydü. Bu gece uyurken ilk defa camımızı kapattık. İster istemez tedirginiz çünkü buralarda gördüğümüz ilk olay bu" dedi.
"HIRSIZLIK DEĞİL TAMAMIYLA RÖNTGENCİLİK"
Görgülü, "Elini görüp camı açtığında bağırırken sesim titredi, konuşurken hala o anları yaşıyormuş gibi sesim yine titriyor. Kendine elinde telefonla biriyle konuşuyormuş süsü veriyor. Telefonu bir araç olarak kullanıyor. Kamerası açık mı değil mi bilmiyorum. Çok sıcaktı gece hepimiz ayaktaydık, telefonla konuştuğunu anlasak sesi duyardık. Gerçeği de sabah görünce bağırışıma zaten bütün mahalle ne oluyor diye şaşırdı. Daha önceki kayıtlara henüz bakma şansım olmadı. O da daha yeni aklıma geldi. Ben eski karakolumuzun yerine bir karakol rica ediyorum. Gerçekten eski karakolumuz gittiğinden beri bu bölgede güvensizlik daha çok. Hırsızlık için olduğunu düşünmüyorum. Demirlikten nasıl içeri girip de hırsızlık yapabileceksiniz? Bu hırsızlık değil tamamıyla röntgencilik. Bu direkt gözetliyordu. Kendi çocuğum da var ve tedirginim, böyle insanlar yüzünden insanların başı derde giriyor. Emniyete de gittim zaten, şikayette bulunmak için. Görüntüleri de verdim. Yüz tarama sistemiyle bakacaklarını, işlem başlattıklarını söylediler" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memur Temmuz maaş zammı son dakika açıklandı! Oran geldi, enflasyon farkı, seyyanen artış hesabı! 11.500, 12.500 TL, 13.000 TL maaş alanlar...
- Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? MEB 2023-2024 eğitim takvimi!
- MTV 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Kim ne kadar ödeyecek? YENİ MTV HESAPLAMA EKRANI!
- Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı MEMUR MAAŞ FARKI ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekliye refah payı verilecek mi 2023? Temmuz ayı emekli maaş zammına refah payı eklenecek mi?
- Gelinim Mutfakta 5 Temmuz PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2023 | AÖL 3. dönem sınavı ne zaman, online mı, yüz yüze mi olacak? MEB son duyurular...
- Sigaraya zam geldi mi, ne kadar oldu? En düşük sigara fiyatı kaç para oldu? Yeni zamlı fiyat listesi...
- İstanbul'da nargile yasaklandı mı, ne zaman başlayacak? Kafelerde nargile yasaklandı mı, açıklama geldi mi?
- Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 5 Temmuz EYT, 4A, 4B, 4C maaşları ne kadar, kaç TL oldu? SGK emekli maaş hesaplama ekranı 2023!
- Bedelli askerlik Temmuz ayı parası kaç para oldu? Bedelli askerlik kaç TL, yeni zamla ne kadar oldu? Memur maaş katsayı...