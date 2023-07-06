İstanbul’da dehşete düşüren olay! Pencereden evi gözetlerken yakalandı: Genç kadın korku dolu anları böyle anlattı

"HIRSIZLIK DEĞİL TAMAMIYLA RÖNTGENCİLİK"



Görgülü, "Elini görüp camı açtığında bağırırken sesim titredi, konuşurken hala o anları yaşıyormuş gibi sesim yine titriyor. Kendine elinde telefonla biriyle konuşuyormuş süsü veriyor. Telefonu bir araç olarak kullanıyor. Kamerası açık mı değil mi bilmiyorum. Çok sıcaktı gece hepimiz ayaktaydık, telefonla konuştuğunu anlasak sesi duyardık. Gerçeği de sabah görünce bağırışıma zaten bütün mahalle ne oluyor diye şaşırdı. Daha önceki kayıtlara henüz bakma şansım olmadı. O da daha yeni aklıma geldi. Ben eski karakolumuzun yerine bir karakol rica ediyorum. Gerçekten eski karakolumuz gittiğinden beri bu bölgede güvensizlik daha çok. Hırsızlık için olduğunu düşünmüyorum. Demirlikten nasıl içeri girip de hırsızlık yapabileceksiniz? Bu hırsızlık değil tamamıyla röntgencilik. Bu direkt gözetliyordu. Kendi çocuğum da var ve tedirginim, böyle insanlar yüzünden insanların başı derde giriyor. Emniyete de gittim zaten, şikayette bulunmak için. Görüntüleri de verdim. Yüz tarama sistemiyle bakacaklarını, işlem başlattıklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

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