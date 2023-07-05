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İzmir’de genç kızın mucize kurtuluşu! O anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
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İzmir’de genç kızın mucize kurtuluşu! O anlar kamerada

Dehşete düşüren olay dün akşam saatlerinde İzmir’de meydana geldi. 33 katlı otelin 16'ncı katındaki otopark bölümünün terasındaki korkuluğun üzerine çıkan 20 yaşındaki Azra E., polislerin tüm çabalarına rağmen kendisini boşluğa bıraktı. İtfaiye ekiplerinin açtığı brandanın üzerine düşerek mucize eseri hayatta kalan genç kızın psikolojik problemlerinin olduğu ve bu sebeple intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Ekiplerin, olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir otelin otoparkının çatısında dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda kullanıma kapalı olan 33 katlı otelin 16'ncı katındaki teras bölümünde beton korkuluğun üzerine çıkan Azra E.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sabah'ın haberine göre, polis ekipleri Azra E.'nin bulunduğu 16'ncı kata çıkarken, itfaiye ekipleri de kadının atlama ihtimaline karşı yerde branda açtı, cadde ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İntihar girişiminde bulunun Azra E., yaklaşık 1,5 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı.

Ekiplerin, ikna çabalarına karşılık vermeyen Azra, kendisini onlarca metre yükseklikteki otelin otopark çatısından boşluğa bıraktı.

Mucize eseri itfaiye ekiplerinin açtığı brandaya düşen Azra'ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Ardından ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Azra E.'nin tedavisi sürerken, genç kızın psikolojik problerinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kadının intihar girişimiyle ilgili inceleme başlattı.

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