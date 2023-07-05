Hatay'da ormana girişler 4 ay yasaklandı
Hatay Valiliği, beklenen sıcak hava, düşük nem ve rüzgar hızının artmasından dolayı yangınların önüne geçilmek amacıyla 10 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara giriş; orman yakınından geçen yollarda mangal ve semaver yakımı ile bağ-bahçe, zeytinlik, tarlalarda temiz amacıyla kuru dal ve çalıların tutuşturulmasının yasaklandığını ilan etti.
Valilik, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'nün 'Orman Yangınlarının Önlenmesi' konulu yazısına istinaden, hava sıcaklıklarının artması, nem oranının düşmesi ve rüzgar hızının yüksek olmasının beklenmesi nedeniyle il genelinde koruma amaçlı bazı tedbirlerin alındığını açıkladı.
Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü Maddesi ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9'uncu ve 66'ncı maddeleri uyarınca 29 Mayıs 2023 tarihinde toplanan Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu'nun 2023/1 No'lu Kararı 11'inci Maddesi uyarınca Hatay İl sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin 10 Temmuz - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklandığının bildirildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Hatay il sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Hatay ormanları çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında piknik amaçlı mola vermek, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Orman Kanunu'nun 31'inci ve 32'nci maddeleri kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeni ile oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEDAŞ ve TEİAŞ), hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz ve İl Özel İdaremiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. Valiliğimiz ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Ormanlık sahalarda sürek avı yapılması, orman içi ve kenarında bulunan tesisler, çadırlı kamp alanları, piknik alanları, düğün ve eğlence organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılması yasaktır. Vatandaşlar, yalnızca kendilerine ayrılan piknik alanlarında gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Mesire alanlarında bulunan ocaklar dışında ateş yakılması yasaktır. Gerekli hallerde Valiliğimizin emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak, yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Hatay İli sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır."
Ayrıca karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı da belirtildi.
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