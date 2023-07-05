İstanbul’da feci kaza: Otobüs bariyerlerde asılı kaldı

Kazada otobüs şoförü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otobüs şoförünü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Kaza nedeniyle otobüste hasar meydana gelirken, kapanan yolda polis ekipleri önlem aldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.