İstanbul’da sokak ortasında kasklı dehşet! Pusu kurup kurşunladılar! Olay anları kamerada





SALDIRGANIN KAÇTIĞI ARACIN SAHİBİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise saldırganın olaydan sonra bir otomobile binerek kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda araç sahibi Ali Haydar T. gözaltına alındı. Emniyette "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefeti" ve "terör örgütüne üye olma" suçlarından kaydı bulunan şahsın ifadesinin alındığı öğrenildi. Saldırganı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

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