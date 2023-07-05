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Beykoz'da ormanlık alanda aslan alarmı! Ekipler harekete geçti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.07.2023
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Beykoz’da ormanlık alanda aslan alarmı! Ekipler harekete geçti

İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda aslan kükremesi duyulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ormanda bulunan aslan ilaçlı ok ile etkisiz hale getirildi.

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