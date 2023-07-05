İstanbul’da gece kulübünde drone dehşeti! Kontrolden çıkan cihaz müşteriye kabusu yaşattı

BENDEN SAKLADILAR

İfadesi alınan Ömer B., mekanda yaşanan kazayı anlatarak "Defalarca sormama rağmen drone kullanan kişinin kimliğini benden sakladılar. Beklentim sadece benden özür dilenmesiydi. Yaralanmama neden olan drone operatöründen şikayetçiyim" dedi. İfadesi alınan drone operatörü ise "Eğlence mekanının içinde görüntü almak için drone'u uçurmaya başladım. Bir süre sonra drone'un mağdur çocuğa çarptığını ve yaralandığın öğrendim. Kasıtlı harekette bulunmadım" diyerek yaşanan olayı doğruladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.