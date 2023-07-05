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İstanbul’da gece kulübünde drone dehşeti! Kontrolden çıkan cihaz müşteriye kabusu yaşattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2023
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İstanbul’da gece kulübünde drone dehşeti! Kontrolden çıkan cihaz müşteriye kabusu yaşattı

İstanbul’da geçen aylarda lüks bir eğlence mekanında drone kabusu meydana geldi. Kontrolden çıkan drone 23 yaşındaki genci yaraladı. Pervanenin darbesiyle kaşı açılan Ömer B.'ye ilk müdahale mekan görevlileri tarafından yapıldı. Ömer B. karakola giderek olayla ilgili şikayetçi oldu.

23 yaşındaki Ömer B. arkadaşlarıyla birlikte 30 Nisan günü Maslak'taki lüks eğlence mekanına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekanın drone operatörü eğlenen kalabalığı görüntülemek istedi. Bunun için drone'u havalandırarak görüntü almaya başlayan 26 yaşındaki Alparslan B. bir anda drone'un kontrolünün kaybetti. Hızla eğlenen kalabalığın arasına düşen drone, Ömer B.'ye çarptı.

KAŞI YARILDI

Sabah'ın haberine göre, pervanenin darbesiyle kaşında açılma meydana gelen Ömer B.'ye ilk müdahale mekan görevlileri tarafından yapıldı. Dikiş atılması gerektiği belirtilerek hastaneye yönlendirilen genç adam tedavisi sonrası karakola giderek olayla ilgili şikayetçi oldu.

BENDEN SAKLADILAR

İfadesi alınan Ömer B., mekanda yaşanan kazayı anlatarak "Defalarca sormama rağmen drone kullanan kişinin kimliğini benden sakladılar. Beklentim sadece benden özür dilenmesiydi. Yaralanmama neden olan drone operatöründen şikayetçiyim" dedi. İfadesi alınan drone operatörü ise "Eğlence mekanının içinde görüntü almak için drone'u uçurmaya başladım. Bir süre sonra drone'un mağdur çocuğa çarptığını ve yaralandığın öğrendim. Kasıtlı harekette bulunmadım" diyerek yaşanan olayı doğruladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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