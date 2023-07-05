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Direksiyonda sızdı, otomobiliyle dükkana daldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2023
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Direksiyonda sızdı, otomobiliyle dükkana daldı

Konya’da seyir halindeyken kullandığı maddenin etkisiyle direksiyonda sızan sürücü, otomobiliyle yatak baza satışı yapan iş yerine çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kaza sonrası araçtan çıkartılan sürücü otomobilini kilitledikten sonra, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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