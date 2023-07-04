Elay ismi ne anlama geliyor, Kuran’da geçiyor mu? Aslı Enver’in kızına verdiği isim Elay ne demek?

ELAY İSMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinden mutlu haber geldi. İkili dün gece dünyaya gelen bebeklerine Elay adını verdi. Kökeni Türkçe olan Elay ismi; yüksek ve yükselen anlamlarına gelmektedir. "Yüksek, yükseklik, yükseliş, yükselme" anlamlarını içeren Elay ismi "Yüksekte olan kimse" demektir. Anlamı güzel olan bu isim kulağa hoş gelen telaffuzu sebebiyle de sıklıkla tercih edilmektedir.