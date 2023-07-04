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Elay ismi ne anlama geliyor, Kuran'da geçiyor mu? Aslı Enver'in kızına verdiği isim Elay ne demek?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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Elay ismi ne anlama geliyor, Kuran’da geçiyor mu? Aslı Enver’in kızına verdiği isim Elay ne demek?

"Elay ne demek?" sorusu arama motorların hız kazandı. Berkin Gökbudak’la nikah masasına oturan oyuncu Aslı Enver kısa süre sonra anne olacağını müjdelemişti. Enver, dün akşam ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Kızına verdiği ismi duyanlar, Elay isminin anlamını sorgulamaya başladı. Peki, Elay ismi Kuran’da geçiyor mu? Elay ismi kökeni ne? İşte, TDK Elay ismi anlamı...

"Elay ismi ne anlama geliyor?" sorusu araştırılan sorular arasında yer alıyor. Oyuncu Aslı Enver, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmişti. Çift, kısa bir süre sonra bebek beklediklerini açıklamıştı. Sürpriz bir şekilde evlenen ikili şimdilerde ilk kez anne-baba olmanın heyecanı yaşıyor. İşte dün gece doğum yapan Aslı Enver'in kızına verdiği "Elay" isminin anlamı...

Kavak Yelleri, Kış Güneşi, Kardeşim Benim gibi projelerde rol alan Aslı Enver, anne oldu. Kızına "Elay" ismini veren Enver bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. İşte Elay isminin anlamı ve kökeni…

ELAY İSMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftinden mutlu haber geldi. İkili dün gece dünyaya gelen bebeklerine Elay adını verdi. Kökeni Türkçe olan Elay ismi; yüksek ve yükselen anlamlarına gelmektedir. "Yüksek, yükseklik, yükseliş, yükselme" anlamlarını içeren Elay ismi "Yüksekte olan kimse" demektir. Anlamı güzel olan bu isim kulağa hoş gelen telaffuzu sebebiyle de sıklıkla tercih edilmektedir.

ELAY İSMİ KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Elay ismi hakkında merak edilen sorulardan biri de Kuran'da geçip geçmediğidir.

"Elay ismi Kuran'da geçen isimler arasında yer almamaktadır. Fakat bu ismin anlamında ve kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Yeni doğan çocuklarına Elay ismini vermek isteyen anne babaların bu ismi kullanması caizdir. "

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