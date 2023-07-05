Bayrampaşa’da berbere motoloflu saldırı! Polis çalışma başlattı

EKİPLER MOLOTOF KOKTEYLİYLE SALDIRI OLDUĞUNU TESPİT ETTİ

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yangının sebebinin dışarıdan gelen bir saldırı olduğu belirlendi. Ekipler işyerinde yaptıkları araştırmalarda ve güvenlik kamerası incelemelerinde molotofkokteyliyle işyerine saldırı gerçekleştiğini tespit etti. Bunun üzerine olaya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dahil oldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.