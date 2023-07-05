Ataşehir’de köpek dehşeti! Saldırıya uğrayan kadın kanlar içinde kaldı...

Olay, saat 17.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Bahçem Sokak üzerinde meydana geldi. Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi olduğu öğrenilen ve Barbaros Mahallesi'nde hakim ve savcı lojmanlarında oturan Aynur Kaynar'a, sokakta yürüdüğü sırada kangal cinsi bekçi köpeği saldırdı.

Kaynar, saldırıda boynundan ve başından ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaynar, ambulansla Bostancı'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.