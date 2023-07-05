Antalya’da dehşete düşüren olay! Kardeşleriyle kavga etti önce evini ateşe verdi sonra...

EVİN YANMA ANI KAMERADA



Olay anında binanın giriş katındaki evlerinde olan Muhammet Yaşar adlı çocuk, dumandan etkilenmesin diye dışarı çıkardığı muhabbet kuşlarının başında gözyaşı döktü. Muhammet, "Kardeşler kavga etti. Biri elinde benzin bidonuyla evi yaktı. Giderken kendi motosikletini de yakmaya çalışmış" dedi. Evin yanma anı, çevredeki bir iş yeri kamerası tarafından da kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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