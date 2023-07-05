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Yağışlı hava geri dönüyor! Çok sayıda ile Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
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Yağışlı hava geri dönüyor! Çok sayıda ile Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaşırken yurdun büyük bir bölümünde önümüzdeki günlerde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı görüldü. Diğer yandan Meteoroloji'den özellikle İzmir ve çevresi için ani su baskınlarına karşı uyarı geldi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurdun büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.

İZMİR VE ÇEVRESİ İÇİN UYARI

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, meteoroloji radarından alınan verilere göre Beydağ, Kiraz ve Ödemiş'te devam eden gök gürültülü sağanağın önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli sağanağa dönüşeceği beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

YAĞIŞLI HAVA GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Sakarya'nın güneyi, Bursa'nın doğusu, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.

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