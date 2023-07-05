Ankara’da istek parça yüzünden katledilmişti! Müzisyen Onur Şener cinayeti davasında karar

Tutuklu sanık Ali Gündüz de kavganın kadına şiddet nedeniyle çıktığını belirterek, Şener'in kadınlara sözlü ve fiziki şiddet uyguladığını iddia etti.

Gündüz, o gece yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:

"Onur Şener'le hiçbir temasım yok. İçkimizi alıp dışarı çıktık. İçerde 20'den fazla tanık var. Eldeki yara bir şeyi ifade etmiyor. Elimdeki kesi yere düşmemden kaynaklandı. Ben masumum. Onur Şener gelirken eşim Gözde'yi itekledi. Onur, İlker'e yumruk savurdu. İlker sonrasında bira bardağını Onur'un kafasına vurdu, üst kısmında dağıldı. Ondan sonra eşim arada kalınca eşimi arkama almaya çalıştım. İlker ile Onur arasında arbede başladı. İki tarafı da ayırmaya çalıştım. Araya girmeye çalıştım. Benim gördüğüm İlker bardağı vurdu, bardağı vurduktan sonra ikisi birbirine girdi. Semih de içindeydi. Ben o esnada eşime odaklandım. Semih bir şey yaptı diyemem, ben sadece İlker'in vurduğunu gördüm. Olayda elimde bir bardak yoktu. Onur'u tanımıyorum. Suç kaydı var, darp olayları var. Ben masumum. Bugün bunun anlaşıldığını düşünüyorum. 8 aydır cezaevindeyim. Çok mağdur edildik. Beraat ve tahliyemi istiyorum."

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanıklara verilen cezada takdir indirimi uygulayarak cezalarını 25'er yıla düşürdü. Mahkeme, sanıklar Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erberk'in de üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlarına hükmetti.

ÖZDAĞ'IN AÇIKLAMALARI

Duruşmayı takip etmek üzere Ankara Adliyesi'ne gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada, nedeni bile belirsiz bir tartışma yüzünden genç bir müzisyenin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hayatını kaybeden Şener'in çevresinde sevilen, sayılan bir sanatçı olduğunu ifade eden Özdağ, "Ortada anlaşılması ve kabullenilmesi mümkün olmayan bir cinayet var. Bir toplumsal cinnet sürecinden geçerken onun bir yansımasını görüyoruz." diye konuştu.