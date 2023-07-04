Tatil için geldiği köyde Buz Mağarası'na düştü! AFAD ekipleri 4 saatlik çalışma sonucu...
Bayburt'ta ailesiyle gezmek için buz mağrasına giden Mehmet Daştan, el feneriyle çevreyi izlerken, aniden dengesini kaybedince 80 metrelik yükseklikten çukura düştü. Yaşadığı korkunç kazanın ardından hayatını kaybeden Daştan'ın cansız bedeni, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
BAYBURT'ta, ailesiyle gezindiği buz mağarası içinde 80 metreden yükseklikten çukura düşen Mehmet Daştan (43), hayatını kaybetti.
Daştan'ın cansız bedeni, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
80 METREDEN DÜŞTÜ
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Helva köyünde meydana geldi. Gezmek için akrabaları ve çocuklarıyla dağa çıkan Mehmet Daştan, buz mağarasına girdi. Burada el feneriyle çevreyi izleyen Daştan, aniden dengesini kaybedince 80 metrelik yükseklikten çukura düştü.
Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
4 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU...
Halat yardımıyla çukura inen ekiplerce yapılan incelemede Daştan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Daştan'ın cansız bedeni, AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Daştan'ın cenazesi, otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
OLAY CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Bayburt'ta, buz mağarasında 80 metreden düşüp hayatını kaybeden Mehmet Daştan'ın (43), düşme anı ve öncesine ait görüntüleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüde; el feneriyle mağara içinde ilerleyen Daştan'ın aniden düştüğü yer alırken, oğlunun 'baba' diyerek çığlık attığı, mağaradaki diğer kişilerin ise 'Mehmet ağabey, ışık yanıyor mu, gitmeyin, AFAD'ı arayın' dediği anlar yer aldı.
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