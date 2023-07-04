Tatil için geldiği köyde Buz Mağarası’na düştü! AFAD ekipleri 4 saatlik çalışma sonucu...

80 METREDEN DÜŞTÜ



Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Helva köyünde meydana geldi. Gezmek için akrabaları ve çocuklarıyla dağa çıkan Mehmet Daştan, buz mağarasına girdi. Burada el feneriyle çevreyi izleyen Daştan, aniden dengesini kaybedince 80 metrelik yükseklikten çukura düştü.