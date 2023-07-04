FETÖ’cü eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun yakalandı

Alınan bilgiye göre, bugün kimliğiyle acil servise başvuran Hoşcoşkun, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Hoşcoşkun'un tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. 2017'DEN BU YANA ARANIYOR Yükseköğretim Kurulu, 28 Şubat 2017'de Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun'un, 'hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından' açığa alındığını bildirmiş, Hoşcoşkun, 25 Ağustos'ta çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilmişti. Hoşcoşkun hakkında 11 Eylül 2017'de FETÖ soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN