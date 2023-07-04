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FETÖ'cü eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun yakalandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 04.07.2023
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FETÖ’cü eski Ege Üniversitesi Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 2017'den bu yana aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yakalandı.

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