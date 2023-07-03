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Son dakika: Azerbaycan'da gece vakti korkutan deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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Son dakika: Azerbaycan’da gece vakti korkutan deprem!

Azerbaycan'da Hazar Denizi kıyısında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Azerbaycan'ın başkenti Bakü ve çevre illerde de hissedildi.

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