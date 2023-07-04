Meteorolojiden çok sayıda ile uyarı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Temmuz 2023 Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu paylaştı. Yurt genelinde yerel sağanak ve gök görültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte il il 4 Temmuz hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
YURT GENELİNDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu
BURSA 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 20°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu
A.KARAHİSAR 15°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Toroslar mevkisi kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 27°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 16°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 20°C, 34°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan, Kars ve Iğdır çevreler ile yarın (Salı) öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 21°C, 35°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 13°C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
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