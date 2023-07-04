Meteorolojiden çok sayıda ile uyarı! Bu kez çok kuvvetli geliyor

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 16°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 34°C

Parçalı bulutlu