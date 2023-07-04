Balıkesir'de korkunç kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı:1 ölü, 2 yaralı
Korkunç kaza gece saatlerinde Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana geldi. Karşı yönlerden gelen 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 00.30 sularında Bandırma- Erdek karayolu, Tatlısu Kavşağı'nda meydana geldi. Bandırma'dan Erdek istikametine ilerleyen68 yaşındaki Hasan Üzüm yönetimindeki 10 AKB 24 plakalı otomobil, Domuz Geçidi mevkisinde yolun tek şeride düşmesi nedeniyle karşı yönden gelen 69 yaşındaki Semra Yamaner'in kullandığı 10 PL 846 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller şarampole savrulurken, kazada sürücüler ile 71 yaşındaki Feride Pekel yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, jandarma ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı, yol kapatıldı. Hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hasan Üzüm doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, Semra Yamaner ile Feride Pekel'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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