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Adana'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.07.2023
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Adana’da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberine göre Adana'da DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat timlerinin desteği ile düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu öne sürülen, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipleri, operasyon için harekete geçti. Şafak vakti özel harekat timlerinin desteğiyle kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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