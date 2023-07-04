Adana’da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu öne sürülen, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu çok sayıda şüpheliyi tespit etti.