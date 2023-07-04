Konya’da kontrolden çıkan minibüs karşı şeride geçti dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

Kazada yaralanan 5 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan yaralıların yakınlarından olan 1 kız çocuğunu ise sağlık görevlileri teselli etmeye çalıştı. Hayatını kaybeden Fidan Uz'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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