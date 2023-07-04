Konya'da kontrolden çıkan minibüs karşı şeride geçti dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberi | Konya'da ani fren nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs karşı şeride geçti. 2 araca çarpan minibüs hurdaya dönerken kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Feci kaza EDS görüntülerine yansıdı.
Konya'da takip mesafesini düşüren ve ani fren sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs karşı şeride geçerek 2 araca çarptı. Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarına saniye saniye yansıyan kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Y.D. idaresindeki 42 AKV 982 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası demir korkuluklar üzerinden karşı şeride geçerek 34 BUC 768 plakalı otomobil ve İ.A. idaresindeki 42 AOY 209 plakalı pikaba çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
Yaşanan kaza anı, EDS kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Y.D. idaresindeki 42 AKV 982 plakalı minibüs takip mesafesini kısaltması sonucu yaptığı ani frenle aracın kontrolden çıkarak refüjde bulunan korkuluk demirlerine çarptıktan sonra karşı şeritteki 2 araca çarptığı görülüyor. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde minibüste yolcu olarak bulunan 58 yaşındaki Fidan Uz'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan 1 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı minibüsten kurtarıldı.
Kazada yaralanan 5 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı yara almadan atlatan yaralıların yakınlarından olan 1 kız çocuğunu ise sağlık görevlileri teselli etmeye çalıştı. Hayatını kaybeden Fidan Uz'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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