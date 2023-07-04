04 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de kan donduran olay! Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Kayseri'de kan donduran olay! Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.07.2023
ABONE OL
Kayseri’de kan donduran olay! Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay dün Kayseri'de meydana geldi. Konteynere çöp atmaya gelen kişiler, hareketsiz halde yatan bebek buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, havluya sarılmış olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Kayseri'de yaşanan olay, sabah saat 07.30 sularında, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Konteynere çöp atmaya gelen kişiler, hareketsiz halde yatan bebek buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, havluya sarılmış olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

Olayı anlatan mahalleli Adem Kahveci, "Sabah 07.30 sıralarında ekmek toplayan bir kadın bebeği görmüş, bize bilgi verdi. Biz de yolun karşısındaydık. Gelip çocuğa baktık, havlunun içine sarılmıştı. Yeni doğduğu belliydi. Zannederim yaşamıyordu. Polise ve sağlık ekiplerine haber verdik. Bebeği alıp götürdüler" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA