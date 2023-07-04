Kayseri'de kan donduran olay! Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
YAŞAM DHA
Kan donduran olay dün Kayseri'de meydana geldi. Konteynere çöp atmaya gelen kişiler, hareketsiz halde yatan bebek buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, havluya sarılmış olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...
Sağlık görevlileri, havluya sarılmış olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.
Olayı anlatan mahalleli Adem Kahveci, "Sabah 07.30 sıralarında ekmek toplayan bir kadın bebeği görmüş, bize bilgi verdi. Biz de yolun karşısındaydık. Gelip çocuğa baktık, havlunun içine sarılmıştı. Yeni doğduğu belliydi. Zannederim yaşamıyordu. Polise ve sağlık ekiplerine haber verdik. Bebeği alıp götürdüler" dedi.
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