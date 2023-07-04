Erzincan’da düğün konvoyunda trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da yaşanan kaza, gece saatlerinde merkez Geçit Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi, Geçit Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, düğün merasimi sonrası oluşturulan konvoy seyir halindeyken zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada motor kısmı hurdaya dönen iki otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı.