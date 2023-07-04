Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası: Rusya'dan Yunanistan'a gidiyordu
Çanakkale Boğazı’ndan geçen 109 metre uzunluğundaki ‘Northsea 1’ isimli tanker makine arızası yaptı. Tanker, römorkör refakati eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan Liberya bayraklı gemi, römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürüldü.
Rusya'dan Yunanistan'a giden 109 metre uzunluğundaki "Northsea-1" isimli tankerin makineleri, boğaz geçişi sırasında Uzunburun mevkisi açıklarında arızalandı.
Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-13" römorkörü sevk edildi.
Ayrıca boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Şevketiye demir bölgesine götürülerek demirletildi.
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