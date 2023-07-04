CHP’li İBB seyirci kaldı! Tarihi mezarlıkta içler acısı görüntü

Silivrikapı sakinlerinden Nihat Kurtboy ile Adil Öztürk, "Bizim çocukluğumuz buralarda geçti. Madde bağımlıları mezar taşlarını bilinçli olarak kırıyor. Bu durumu İBB'ye defalarca bildirdik ancak herhangi bir önlem alınmadı. Burada yüzlerce tarihi mezar var. Bunlara sahip çıkılması gerekir" ifadelerini kullandı.

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