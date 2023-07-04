Bu kez sevince boğuldular! Çifte bayram: Tam uyum sağladı
6 Haziran günü Bursa’da trafik kazasında beyin ölümü gerçekleşen 8 yaşındaki Ramazan Müslim Düzcan’dan alınan karaciğer, İstanbul'da karaciğer yetmezliği tedavisi gören3 yaşındaki Ertuğrul Miraç Kitmur'a nakledildi. Kitmur ailesi, başarılı geçen ameliyatın ardından sevince boğuldu. Sağlığı hızla iyiye giden küçük Miraç'ın yürümeye başlaması ailesine çifte bayram yaşattı.
Bursa'da 6 Haziran'da geçirdiği trafik kazası sonrası Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda tedavi gören Ramazan Müslim Düzcan adlı 8 yaşındaki erkek çocuğun beyin ölümü 17 Haziran'da gerçekleşti. Hastanenin organ nakil koordinatörleri, çocuğun ailesiyle görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verdi. Ailenin onay vermesiyle Sağlık Bakanlığına bilgi verilerek nakledilecek organlar çıkarıldı.
Bunun üzerine Ramazan'ın karaciğeri, 2 böbreği ve korneaları, yapılan operasyonla alındı. Ramazan'ın böbrekleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde bekleme listesinde kayıtlı olan 13 ve 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna nakledildi. Nakil yapılan çocuklar sağlığına kavuşurken aileleri de büyük sevinç yaşadı.
Vefat eden çocuğun karaciğeri ise İstanbul'daki özel bir hastanede acil bekleme listesinde yer alan 3 yaşındaki Ertuğrul Miraç Kitmur'a nakledildi. Başarılı bir ameliyat ile gerçekleşen nakil ile Kitmur ailesi büyük sevinç yaşadı.
3 AY ÖNCE TESPİT EDİLDİ
Yaklaşık 3 ay önce vücudunda sarı küçük benekler belirince hastaneye başvuran Ertuğrul Miraç'ın ailesi karaciğer yetmezliği tespit edilen küçük çocukları için nakil gerektiğini öğrendi. Aileden donör olmak üzere amca, dayı ve teyze başvuru yaptı. 33 yaşındaki Teyze Leyla Kitmur'un karaciğerini verdiği Miraç sağlığına kavuşmayı beklerken nakledilen karaciğer vücuda uyum sağlamadı. Nakledilen Karaciğer 5 gün sonra ameliyatla geri alındı.
İKİNCİ NAKİL BAŞARILI OLDU
Aile umutsuzluğa kapılıp yeni organ beklemeye başladığı sırada sevindirici haber geçtiğimiz günlerde Bursa'dan geldi. Bursa'daki kazada hayatını kaybeden Ramazan Müslim Düzcan karaciğeri hastanede yatmakta olan Miraç için gönderildi. Bu hastanede başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi ve Ertuğrul Miraç'a karaciğer nakli yapıldı.
Ertuğrul Miraç'ın ailesi başarılı geçen ameliyat sonrası çok mutlu. Normal odaya alınan Ertuğrul Miraç'ın sağlığı her geçen gün daha iyiye gidiyor. Erdoğan Miraç'ın normal odaya alındı ve bayramda yürümeye de başladı. Aile çifte bayram yaşadı.
Sabah'ın haberine göre, otomotiv sektöründe çalışan 33 yaşındaki baba Erhan Cihat, nakil yapılmasından ve oğlunun sağlığının iyiye gitmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Erhan Cihat Kitmur yaşadıklarını şöyle anlattı: Oğlumuzun rahatsızlığını eşim anladı. Eşim kendisinde de gençlik zamanında yağ bezeleri oluşmuş ve ilaç tedavisi görmüş. Bu lekeleri oğlumuzda da görünce şüphelendik hastaneye başvurduk. Doktorumuz karaciğer rahatsızlığını hemen anladı ama biz oğlumuza konduramadık. Başka bir hastaneye daha başvurunca oradaki doktor da aynı şeyleri söyledi.
Teyzesi döner oldu ilk nakil yapıldı ama 5 gün sonra nakil karaciğerin görevini tam yapamadığını söylediler ve geri aldılar. Sağlık Bakanlığı'na acil çağrı başvurusu yaptık. Umutla beklerken bir gece Bursa'dan bir haber geldi ve 8 yaşındaki bir çocuğun karaciğerinin bize nakledileceği söylendi. 7 saatlik yeni bir ameliyat yapıldı. Yeni nakil başarılı oldu. Ertuğrul yavaş yavaş da yürümeye de başladı, yakında taburcu olacak. Organ veren aileye teşekkür videosu gönderdik. Çok teşekkür ettik. İnsanları nakil ve organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum.
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