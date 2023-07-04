Bu kez sevince boğuldular! Çifte bayram: Tam uyum sağladı

Sabah'ın haberine göre, otomotiv sektöründe çalışan 33 yaşındaki baba Erhan Cihat, nakil yapılmasından ve oğlunun sağlığının iyiye gitmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Erhan Cihat Kitmur yaşadıklarını şöyle anlattı: Oğlumuzun rahatsızlığını eşim anladı. Eşim kendisinde de gençlik zamanında yağ bezeleri oluşmuş ve ilaç tedavisi görmüş. Bu lekeleri oğlumuzda da görünce şüphelendik hastaneye başvurduk. Doktorumuz karaciğer rahatsızlığını hemen anladı ama biz oğlumuza konduramadık. Başka bir hastaneye daha başvurunca oradaki doktor da aynı şeyleri söyledi.

Teyzesi döner oldu ilk nakil yapıldı ama 5 gün sonra nakil karaciğerin görevini tam yapamadığını söylediler ve geri aldılar. Sağlık Bakanlığı'na acil çağrı başvurusu yaptık. Umutla beklerken bir gece Bursa'dan bir haber geldi ve 8 yaşındaki bir çocuğun karaciğerinin bize nakledileceği söylendi. 7 saatlik yeni bir ameliyat yapıldı. Yeni nakil başarılı oldu. Ertuğrul yavaş yavaş da yürümeye de başladı, yakında taburcu olacak. Organ veren aileye teşekkür videosu gönderdik. Çok teşekkür ettik. İnsanları nakil ve organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum.