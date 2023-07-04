Kayseri’de ilginç olay! Park halindeki halk otobüsünü kaçırdı 5 kilometre sonra kaza yaptı

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.Ö.'nün kazadan yara almadığı belirlenirken, itfaiye ekipleri ise otobüsün fren sisteminde meydana gelen dumana müdahale etti. Halk otobüsü olay yerine gelen sahibine teslim edilirken, M.Ö. ise polis merkezine götürüldü.

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