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Ankara'da feci kaza: İşçi servisi ile kamyon çarpıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.07.2023
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Ankara’da feci kaza: İşçi servisi ile kamyon çarpıştı

Ankara'nın Sincan ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 4'ü ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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