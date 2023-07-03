Sevgilisini döverek öldürdü! Genç kadın hayata tutunamadı

Ancak otomobilde Bangiz ile Temir arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Mustafa Bangiz, sevgilisini darbetmeye başladı. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Temir, ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Beyin kanaması geçiren Temir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Mustafa Bangiz ise gözaltına alındı.