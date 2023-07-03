Sevgilisini döverek öldürdü! Genç kadın hayata tutunamadı
Mersin'de sevgilisi Mustafa Bangiz tarafından aralarında çıkan tartışmada darbedilen bir giyim mağazasında yöneticilik yapan Esra Asena Temir, yaşamını yitirdi.
Olay, Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 29 Haziran'da meydana geldi. Ailesinin inşaat şirketi olan Mustafa Bangiz, iddiaya göre, evine geldiği bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Asena Temir'i otomobiline alıp, gezmeye çıktı.
Ancak otomobilde Bangiz ile Temir arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Mustafa Bangiz, sevgilisini darbetmeye başladı. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Temir, ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin kanaması geçiren Temir, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Mustafa Bangiz ise gözaltına alındı.
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