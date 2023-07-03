Eğirdir Gölü’nde balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti

Mehmet Ulupınar, babası Nuri Ulupınar ve yeğeni Mehmet Ali Korkmaz, gölde balık tutmak için tekneyle açıldı.

Rüzgarın etkisiyle Barla açıklarında teknenin alabora olması sonucu 3 kişi göle düştü. Çevredeki teknedekiler tarafından Nuri Ulupınar ve Mehmet Ali Korkmaz kurtarıldı.