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Eğirdir Gölü'nde balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.07.2023
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Eğirdir Gölü’nde balıkçı teknesi alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde alabora olan balıkçı teknesinde bulunan 1 kişi boğuldu, 2 kişi kurtarıldı. Hayatını kaybeden Mehmet Ulupınar'ın cenazesi Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

Mehmet Ulupınar, babası Nuri Ulupınar ve yeğeni Mehmet Ali Korkmaz, gölde balık tutmak için tekneyle açıldı.

Rüzgarın etkisiyle Barla açıklarında teknenin alabora olması sonucu 3 kişi göle düştü. Çevredeki teknedekiler tarafından Nuri Ulupınar ve Mehmet Ali Korkmaz kurtarıldı.

Gölde kaybolan Mehmet Ulupınar için Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timlerinden yardım istendi. Arama çalışması yapan ekipler, Ulupınar'ın cansız bedenine ulaştı. Ulupınar'ın cenazesi Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

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