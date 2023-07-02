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Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda arıza: Duraklarda yoğunluk oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.07.2023
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Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı’nda arıza: Duraklarda yoğunluk oluştu

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. Kapıları açılan tramvaydan inen yolcular, durakta bir süre sorunun giderilmesini ve seferlerin başlamasını bekledi.

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