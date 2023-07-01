Yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıktı! Bilirkişi raporu açıklandı
Televizyon almak için girdiği mağazanın üst katından boşluğa basarak 4 metre yükseklikten aşağı düşen müşterinin beli kırıldı. Yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıkan ve mağazanın yetkilisinden şikayetçi olan Ömer R., "Bana, 'gel gel televizyonlar bu tarafta' dedi. Kasten düşmeme neden oldu" dedi. Bilirkişi, önlem almayan yetkiliye tali kusur verirken suçun büyüğünü, "32 yaşında, aklıselim biri olarak bastığı yeri kontrol etmesi gerekirdi" diyerek müşteriye verdi. Savcılık ise "taksirle yaralama" suçundan şirket yetkilisinin hapsini istedi.
Olay, Mayıs 2021'de İstanbul'da yaşandı. Bir zincir mağazanın Maltepe'deki şubesine eşiyle birlikte televizyon almak için giden Ömer R. ürünlere bakmaya başladı. Mağaza yetkilisi Mustafa E. müşteriyi üst kata çıkardı. "Gel gel televizyonlar bu tarafta" dedi. Mağaza yetkilisinin gösterdiği tarafta yürüyen Ömer R. birden aşağı düştü.
TELEVİZYON BAKARKEN 4 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
4 metre yükseklikten aşağı düşen adam neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre mağazanın zemininde ve duvarlarda uyarı levhası yoktu. Mağazanın üst katındaki boşluğu görmeyen Ömer R. alt kata düştükten sonra eşinin yardımıyla sürünerek mağazadan çıktı.
O sıralarda mağaza yetkilisine "Senin yüzünden düştüm, beni ölüme ittin" diye bağırdı. Mağazanın yanındaki aile hekimine giden adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"KUTU DÜŞMESİ GİBİ BİR SES DUYDUM"
Beli kırılan Ömer R. uzun süren tedavisinin ardından, "Kasten yüksekten düşmeme neden oldu. Televizyonların üst katta olduğunu söyleyerek beni yukarı çıkardı. Ben düştükten sonra da yardıma gelmedi" diyerek mağaza yetkilisinden şikayetçi oldu. Mağaza yetkilisi Mustafa E., müşterinin almak istediği televizyonun kutusunu sorduğunu belirterek, "Kutusu depoda dedim. Deponun nerede olduğunu sorunca yukarıda olduğunu söyledim. Asma kata çıktım. Önünde engellerin ve 'girilmesi yasak' ibaresinin bulunduğu alana girdim. Kutu düşmesi gibi bir ses duydum. Arkama baktığımda benim bastığım yere basmadan, engelleri aralayıp boşluğa basarak yere düştüğünü gördüm" şeklinde korku dolu anları anlattı.
"ÖNLEM ALMALIYDI, TALİ KUSURLU"
Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi, mağaza yetkilisinin müşterilerin girmesi yasak olan yerleri kapatması, boşluklara karşı önlem alması gerektiğini söyledi. Uygun şekilde uyarı ve ikaz işaretleri de koymayan yetkilinin tali kusurlu olduğunu belirtti.
"AKLISELİM BİRİ BASTIĞI YERİ KONTROL ETMELİ"
Bilirkişi ayrıca müşterinin 32 yaşında aklıselim biri olarak bastığı yeri kontrol etmesi gerektiğinin altını çizdi, "Önüne bakması, bilmediği yerlere girmemesi gerekirdi" dedi. Kendi güvenliğine gereken dikkat ve özeni göstermediğini belirttiği müşterinin asli kusurlu olduğunu kaydetti. Bu tespitlerin ardından savcılık şirket yetkilisinin, "taksirle yaralamaya neden olma" suçundan 1 yıla kadar hapsini istedi.
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