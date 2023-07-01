Yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıktı! Bilirkişi raporu açıklandı

"KUTU DÜŞMESİ GİBİ BİR SES DUYDUM"

Beli kırılan Ömer R. uzun süren tedavisinin ardından, "Kasten yüksekten düşmeme neden oldu. Televizyonların üst katta olduğunu söyleyerek beni yukarı çıkardı. Ben düştükten sonra da yardıma gelmedi" diyerek mağaza yetkilisinden şikayetçi oldu. Mağaza yetkilisi Mustafa E., müşterinin almak istediği televizyonun kutusunu sorduğunu belirterek, "Kutusu depoda dedim. Deponun nerede olduğunu sorunca yukarıda olduğunu söyledim. Asma kata çıktım. Önünde engellerin ve 'girilmesi yasak' ibaresinin bulunduğu alana girdim. Kutu düşmesi gibi bir ses duydum. Arkama baktığımda benim bastığım yere basmadan, engelleri aralayıp boşluğa basarak yere düştüğünü gördüm" şeklinde korku dolu anları anlattı.