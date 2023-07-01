Bursa’da kan donduran vahşet! Yavru köpeği ayaklarını kesip yaktılar





Yakılan köpeğin 5-6 aylık Fransız Bulldog veya Pitbull cinsi köpeğe benzediğini belirten Ayhan, köpeğin arka ayaklarınında kesik olduğunu söyledi. Ayhan, "Bir arkadaşımız, yoldan geçerken yakılmış bir köpek gördüğünü, videosunu çektiğini söyledi ve ilgilenmemizi istedi. Arka ayaklarının kesildiğini ve yakıldığının ihbarını aldık. Köpek yakılmış fakat orada yakıldığını düşünmüyorum. Bu otopsi sonucunda belli olacak. Köpeğin yattığı yerde kan birikintisi kurumuş. Büyük ihtimalle kesilerek ya da yakılarak öldürülmüş ve sonrasında oraya bırakılmış olabilir. Köpeğin orada yandığını düşünmüyoruz. Bu çok korkunç bir olay. Bunu normal bir insan yapmış olamaz. Sağlıklı düşünen birisinin bunu yapacağını düşünmüyorum. Köpek diri diri yakılmış olabilir çünkü yattığı yerde kan vardı diğer durumda kan olmazdı. Ne şekilde yapılırsa yapılsın bu bir işkencedir. Yakılan hayvan, Fransız Bulldog veya 5-6 aylık yavru bir Pitbull olabilir" dedi.