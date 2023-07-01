Yasak bölgeden girdiği Salda Gölü’nde akıntıya kapılan kız çocuğu hayatını kaybetti

İlayda'nın ambulansa konulması sırasında yakınları "Ne olur yardım edin" diye feryat ederken hareket eden ambulans kumda patinaj yapınca yardımına vatandaşlar koştu. Onlarca kişi ambulansı hızla iterek kumdan çıkmasını ve yola devam etmesini sağladı. Hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen İlayda Nur K. hayatını kaybetti.

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