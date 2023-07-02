Maseratili polis olayında flaş gelişme! ‘Bakanlık onaylı çay’ yalan çıktı
Maseratili polis Hüseyin Tayfun Üçgül’ün eşinin“Bakanlık onaylı zayıflama çayı satarak serveti edindik” sözü yalan çıktı. Tarım Bakanlığı’nın çaya 114 bin lira ceza kestiği ve reklamlarını durdurduğu ortaya çıktı.
Manisa'dan İstanbul'a dönmekten olan avukat Fatih Uzun'un trafikte yaşanan tartışma sırasında polis Hüseyin Tayfun Üçgül tarafından bacağı iki yerden kırıldı.
BAKANLIK PARA CEZASI KESTİ
Zayıflama çayı satarak bu serveti elde ettiğini öne süren polis memurunun eşi Özlem Üçgül, üzerine kayıtlı 3 villa, 1 restoran, 1 işyeri ve 2 de otomobilin olduğunu açıkladı. Üçgül, 7 yıldır kendi işini yaptığını, yanında 15 sigortalı eleman çalıştırdığını belirterek, "Bütün mal varlığı şirketimin üzerinedir, şirket de bana aittir. Benim olan eşimindir. Eşimin olan da benimdir" dedi.
Ancak Üçgül'ün 'Bakanlık onaylı' diyerek sattığı çaylara Ticaret ve Orman Bakanlığı tarafından 114 bin 326 TL para cezası ve reklamlarını durdurma cezası verildiği ortaya çıktı.
POLİS AÇIĞA ALINDI
Olayla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede polis Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi.
Muğla'nın Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis Üçgül'ün 6 yıl 10 ay hapsi istendi. Olayın ardından Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nde pasif bir birime alınan Üçgül, başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Müfettişin incelemesinin ardından düzenleyeceği rapora göre Üçgül'ün göreve iade olup olmayacağı belli olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İbn-i Sina tarifi asırlar önce vermiş! Yorgunluğu vücuttan anında def ediyor! Öyle bir dermanı var ki...
- Twitter çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? 1 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu...
- Aile Destek ödemeleri başvuruları bitti mi? Aile destek ödemeleri Temmuz ayında sürecek mi, yapılacak mı?
- Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?
- Torba yasada detaylar netleşti! Yeni maddeler peş peşe sıralandı! Memur maaş zammı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...
- Emekli Temmuz maaş zammı şekillendi! Emekliye: 11.256 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Refah payı ile 6 aylık en düşük maaş...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2023? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? SSK - Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?
- Üniversite sınavı (TYT-AYT) YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları açıklandı mı?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı?
- Emeklinin Temmuz'da cebi dolacak! SSK - Bağkur emeklisine büyük zam müjdesi geldi! 7.500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlara yeni hesap...